I tweet al vetriolo di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, contro Matteo Bassetti

Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, si scaglia contro Matteo Bassetti. Il giornalista entra a gamba tesa nella lite che vede protagonisti il ricercatore e la conduttrice, avvenuta ieri sera in diretta a Cartabianca. Lo fa attraverso un tweet pubblicato sui suoi profili social: "Dai nemici mi guardo io ma dai virologi mi guardi iddio", scrive. Com'è noto, infatti, nella puntata del talk condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre, Simona ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus, specificando alcuni dettagli della terapia seguita, ma medico ha replicato: "Faccia la conduttrice e lasci parlare i medici".

Non solo. Terzi, legato a Simona dal 2019 e firma del quotidiano Libero, condivide sulla sua bacheca tweet piuttosto pesanti scritti da altri utenti: "Quell'uomo è imbarazzante, non capisco perché lo invitino ancora", "Bassetti, come ti permetti?".

Per chi non avesse seguito la puntata, è bene ricorda che ieri sera, i toni tra Bassetti e Ventura si sono accesi quando la conduttrice torinese ha parlato di profilassi. "Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto 'Simona se fossi in te partirei con la profilassi'", ha esordito a proposito della sua battaglia contro il coronavirus. "E' un errore questo, di prescrivere quelle cure. E' un errore. Lo dobbiamo dire", ha replicato Bassetti. La conduttrice Bianca Berlinguer ha quindi provato a riportare la calma, ma i suoi tentativi si sono rivelati inutili.