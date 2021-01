Giulia De Lellis contro il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini: "Che tristezza"

Giulia De Lellis non le manda a dire al Gf Vip. L’influencer ha commentato la puntata di ieri sera del reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 con i suoi follower su Instagram, in particolare la decisione di organizzare l’ennesimo confronto da Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

L’incontro è stato organizzato da Alfonso Signorini subito dopo il verdetto che ha incoronato Pretelli finalista, nonostante ormai il giovane abbia trovato l’amore nella Casa con Giulia Salemi. Il conduttore ha convocato Preteli in una zona separata dagli altri concorrenti, consentendogli di incontrare Gregoraci senza che gli altri (e Giulia Salemi) potessero udire il loro colloquio.

In tutto questo Giulia de Lellis contro il #GFVIP ?????? e Pupo ?? #tzvip pic.twitter.com/1BxhF5j5Uc — trashbiccis (@trashbiccis) January 29, 2021

Giulia De Lellis contro il Gf Vip: "Che tristezza"

Una strategia che non è piaciuta per niente a Giulia De Lellis. “Io non seguo molto ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte tristi - ha scritto l'influencer in una Instagram Story - ‘Giulia non c’è’. Ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchiere ancora del nulla?”. De Lellis è un fiume in piena.

“Che tristezza, solo questo!! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive ma fino ad un certo punto perché poi risultano fuori luoghi e imbarazzanti”, ha aggiunto l’influencer, ricordando che “Giulia è la sua attuale fidanzata e lei, Elisabetta la sua vecchia fiamme. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò…”. Da che parte stia Giulia De Lellis è chiaro: “Forza Bella Giuli!! Sei troppo buona”, scrive taggando Giulia Salemi.