Lo sfogo di Giulia De Lellis sulla gravidanza di Chiara Nasti: “Adesso basta”

Un?attesa dolce-amara per Chiara Nasti. Da quando l?influencer napoletana ha annunciato sui social di aspettare un figlio dal fidanzato, il giocatore della LazioMattia Zaccagni, è entrata nella bufera. Tutta colpa di alcune uscite poco felici della Nasti su Instagram, dalle donne che "svaccano in gravidanza?, fino a coloro che ?rosicano? perché non si possono permettere un gender reveal altrettanto lussuoso come quello organizzato da lei. Dichiarazioni che non sono passate inosservate, sommergendo l?ex naufraga dell?Isola dei Famosi di critiche. Intanto la Nasti prova a soprassedere, addirittura cambiando idea a proposito dei kg in più gravidanza.

Lo sfogo di Giulia De Lellis

Ciò nonostante non si placano le polemiche intorno a questa gravidanza tormentata, tanto che a scendere in campo a fianco della Nasti è arrivata una collega influencer da oltre 5 milioni di followers. Si tratta dell?esperta di tendenze Giulia De Lellis, che a quanto risulta non è amica della futura mamma, ma ciò nonostante non è riuscita a rimanere in silenzio difronte all?odio riversato sulla partenopea.

?Ao, ma la finite di rompere le pa*** a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. Ma come vi permettete? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro?, si è sfogata la De Lellis, che poi ha aggiunto: ?Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete?Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate?Vergognatevi? Una dichiarazione che ha fatto il pieno di like, ricevendo ovviamente anche il plauso della stessa Chiara Nasti che è apparsa felice di ricevere il sostegno della collega.