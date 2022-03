Ilary Blasi, la dura replica a Simona Ventura sulla crisi con Totti

"Vorrei dare qualche consiglio non richiesto dovuto all'esperienza": così Simona Ventura si rivolgeva a Ilary Blasi e Francesco Totti in un post pubblicato su Instagram nel pieno del clamore mediatico sulla presunta crisi di coppia. "La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati" proseguiva ancora la conduttrice, argomentando sulla vicenda nonostante qualche ora prima i diretti interessati avessero smentito ogni illazione.

E ancora: "Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia... Non permettetelo! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna".

La replica di Ilary Blasi a Simona Ventura

"Consiglio non richiesto" diceva appunto Simona Ventura e, in effetti, come tale pare essere stato letto proprio da Ilary Blasi che a distanza di poco più di un mese dall'intervento social della collega, ha colto l'occasione di un'intervista al Fatto Quotidiano per esprimere una certa perplessità a riguardo. "Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh" è stato l'appunto della conduttrice che sul caos scaturito dalle voci che davano per certa la separazione dal marito si era già abondantemente espressa nel dialogo con Silvia Toffanin a Verissimo.

"Su questa storia si è detto tanto anche troppo. E' stato un accanimento mediatico nei miei confronti, noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno tranne ai miei figli che ci hanno chiesto cosa stesse succedendo" ha detto la conduttrice dell'Isola dei Famosi, certa che dietro la tempesta di quei giorni ci sia stata l'organizzazione di qualcuno che avrebbe architettato tutto.