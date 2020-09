Fuga romantica a Parigi per Totti e Ilary Blasi, ma i fan li criticano: “Non ce la fate a stare a casa?”

Fuga romantica a Parigi per Francesco Totti e Ilary Blasi. La bellezza senza tempo della Ville Lumiere ha attratto la coppia, che si è concessa una vacanza di fine estate. Un momento di relax e complicità per i due, per un po’ lontani dai tre figli Cristian, Chanel e Isabel con i quali hanno passato questi ultimi mesi tra casa e mare. Con loro, come dimostra una foto pubblicata in una Instagram Story da Totti, anche l'ex compagno di squadra romanista Vincent Candela e la moglie Mara.

Tra selfie con sullo sfondo lo spettacolo della Tour Eiffell illuminata di sera e sorrisi complici, Totti e Blasi si mostrano ancora una volta come una delle coppie più affiatate del mondo vip.

Nelle Instagram Stories la conduttrice mostra una Parigi sempre affascinante ma quasi irriconoscibile. Le stradine intorno a Montmartre sono quasi vuote e manca la consueta folla di turisti, mentre l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Francia è in “netto peggioramento”, come ha dichiarato ieri il primo ministro francese Jean Castex.

Ilary Blasi e Francesco Totti a Parigi, i fan divisi: "E il covid?"

E tra i tanti utenti che hanno commentato una foto pubblicata da Ilary Blasi proprio a Parigi (un profilo di lei che guarda verso la Tour Eifell e avenue Montaigne) non pochi si sono detti stupiti della scelta di partire dall’Italia per recarsi in Francia in vacanza.

“Mamma mia, si continua a viaggiare con tutto il covid. In Francia poi che è pieno! E niente, non ce la fate proprio a starvene a casa”, scrive una, mentre un’altra le risponde: “Sì, hai proprio ragione. Io che con la mia famiglia non abbiamo fatto neppure mezza giornata di ferie! Eppure siamo stati a casa due mesi”. “Ma Parigi non è zona rossa??? Io avevo il volo il 23 settembre ma ho rinunciato ad andare. Mah”, è un altro commento. “Hai paura del topolino, del covid no…”, scrive un’altra, riferendosi all'esilarante caccia al topo di qualche settimana fa in casa Totti.

Altri commentatori però si soffermano semplicemente sulla bellezza mozzafiato del panorama immortalato nella foto e del profilo di Ilary Blasi, e invitano gli altri a rispettare le scelte altrui.