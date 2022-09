Ilary Blasi, a chi è indirizzata la frecciatina sui social?

La separazione Totti-Blasi è un susseguirsi di colpi di scena, accuse e dichiarazioni che stanno galvanizzando il mondo del gossip. Dopo l'intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera Ilary ha deciso di far scendere in campo il suo avvocato per specificare che lei ha sempre protetto i suoi figli e che continuerà a farlo. Insomma ha la conduttrice ha scelto la via del silenzio, aggiungendo però un dettaglio molto forte.

La Blasi tramite il legale, Alessandro Simeone, fa sapere che continuerà a tacere, anche perché se dovesse parlare sarebbero guai seri per molti: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”, ha asserito l’avvocato. Un messaggio non proprio velato indirizzato quasi certamente all’ex marito.

La svolta social

Nel frattempo Ilary si dedica alla famiglia, tra feste con i parenti e lezioni di pasta fatta in casa con la nonna Marcella. Il tutto documentato attentamente sui social, dove la presentatrice romana è diventata piuttosto attiva, mostrandosi bella ed appagata, soprattuto decisa a non apparire come la moglie tradita ed affranta.

Il messaggio sibilino su Instagram

Proprio su Instagram la Blasi ha postato oggi un video dal contenuto piuttosto sibilino. Ilary ha fatto visita a “La Vaccheria”, nuovo spazio espositivo di Roma Capitale, sito nel quartiere dell’Eur, che ha aperto i battenti con la mostra “Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria”. Oltre ad inquadrare le opere del maestro della pop-art, la Blasi ha dedicato una lunga clip al cartello delle indicazioni con sù scritto “La vaccheria”.

Di certo un contenuto non molto interessante in confronto all’arte di Warhol. Che si tratti allora di un messaggio al vetriolo indirizzato a qualcuno? Del resto i social, lo sappiamo bene, in ogni storia che termina possono essere un potente strumento per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e chissà che anche la Blasi non abbia utilizzato questo escamotage per dire la sua. Insomma la 41enne sembra decisa a continuare sulla via del silenzio, sebbene sembrerebbe una quiete del tutto apparente.