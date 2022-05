Ilary Blasi rompe il silenzio sulla lite con Alvin

Come Sandra e Raimondo. Questo il meme che qualcuno ha lanciato sui social, alludendo alle voci che circolano da giorni sulle forti tensioni che ci sarebbero tra Ilary Blasi e Alvin. Secondo i beninformati - ma anche considerando qualche frecciatina che i due si sono lanciati in diretta all'Isola dei Famosi durante le ultime puntate - la conduttrice e l'inviato del reality si sopporterebbero ben poco, facendo così pensare a un 'Casa Vianello' vent'anni dopo, appunto.

Ilary Blasi rompe il silenzio sulla vicenda e provando a sdrammatizzare condivide tra le storie Instagram proprio quel meme, taggando Alvin. Un segnale certamente distensivo, che però non chiarisce se davvero ci sono stati o meno dei dissapori. Senza aggiungere altro, dunque, Ilary 'la butta in caciara' e guarda avanti (anche perché mancano ancora diverse settimane prima della fine del reality).

Il meme condiviso da Ilary Blasi

Le voci: "Non si sopportano più"

Dopo il piccato botta e risposta di lunedì scorso, in diretta, era stato Ivan Rota su Dagospia a spifferare i velenosi rumors: "Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due". Alla fine, però, sembra non possano fare a meno l'uno dell'altra. Proprio come Sandra e Raimondo.