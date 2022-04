Johnny Depp, al via il processo contro Amber Heard: chiesti 50 milioni di dollari di risarcimento

Johnny Depp e Amber Heard si ritrovano faccia a faccia in tribunale per una causa milionaria. Oggi in Virginia si è aperto il processo per diffamazione intentato dall'attore contro la ex moglie che nel 2018 scrisse un editoriale per il Washington Post in cui parlava di violenza domestica. Pur non citando mai il suo nome, secondo Depp, che ha sempre respinto ogni accusa, quello scritto ha determinato la rovina della sua carriera, motivo per cui chiede alla ex moglie un risarcimento del valore di 50 milioni di dollari.

Il processo negli Stati Uniti segue quello nel Regno Unito nel 2020, intentato sempre dall'attore contro il tabloid The Sun che lo definì una persona violenta ai danni della moglie. Questa volta la causa è contro Heard in persona che aveva chiesto al tribunale di respingere la causa.

Il messaggio di Amber Heard per Johnny Depp

Amber Heard e Johnny Depp si sono sposati nel 2015. Dopo solo 15 mesi di matrimonio, Heard chiese il divorzio sostenendo di aver subito violenze fisiche dal marito ubriaco. La coppia ha divorziato nel gennaio 2017, ma gli strascichi della vicenda si sono protratti fino ad oggi. "Spero che quando questo caso si concluderà, io possa voltare pagina e anche Johnny. Ho sempre provato amore per lui e mi provoca grande dolore dover rivivere i dettagli della nostra vita comune di fronte al mondo" ha scritto lei su Instagram poco prima dell'inizio del processo che dovrebbe essere trasmesso in tv e streaming da un emittente che si occupa proprio di documentari true crime.

"L'articolo che accusa implicitamente il sig. Depp di essere un marito violento è categoricamente falso" e mirava a "generare pubblicità positiva" attorno alla signora Heard, pochi giorni prima dell'uscita del film Aquaman in cui è una star", sostengono i legali di Depp; diversa la tesi della controparte che, a sua volta, ha intentato una causa per diffamazione per cento milioni di dollari. "L'inutile denuncia presentata dal signor Depp contro la signora Heard prolunga gli abusi e le molestie che le ha imposto durante il loro matrimonio", sostengono gli avvocati di lei.

Nel processo interverranno come testimoni il miliardario Elon Musk, gli attori James Franco, Paul Bettany, Ellen Barkin.