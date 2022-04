"Voleva farsi scop*** da Barù", Manila Nazzaro sbotta sui social

Manila Nazzaro insultata sui social dopo alcune dichiarazioni rilasciate sui Jerù, ovvero la coppia formata da Barù e Jessica Selassié, che al Gf Vip ha conquistato molti fan. "Non sono mai esistiti" ha detto ai microfoni della trasmissione radiofonica Non succederà più, facendo infuriare chi invece spera di vederli insieme anche - e soprattutto - adesso che il reality è finito.

"Sicuramente si sarebbe fatta scop*** da Aldo e poi da Barù. Povero gabbiano Lorenzo (Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, ndr). Ovvio che i due hanno preferito la nostra regina etiope e lei ha dovuto scegliere Barù" ha scritto qualcuno, e un altro: "Ma Lorenzo sa che Manila aspirava anche al pene di Barù? Manila va punita, ha rotto".

Qualcuno ha mostrato le feroci offese alla diretta interessata, che non solo le ha pubblicate tra le sue storie Instagram, ma ha replicato durissima: "Cari Jerusiani, cosa vogliamo dire di questo schifo che scrivono? Malati mentali che trovano sfogo sui social ma non troveranno mai un senso nella vita. Sappiate che una roba simile sarà perseguita. Fatevi curare da uno bravo". E ancora: "Siccome i commenti sono tanti ma tutti della stessa merda... Sappiate che io continuerò a dire ciò che penso di tutto e tutti con il rispetto e l'educazione che mi hanno contraddistinto in tutta la mia vita. Stessa cosa faranno tutti i ragazzi e ragazze che mi seguono e con cui condivido il mio affetto". Infine tuona: "Le #lavapiatters non scenderanno mai alla merda che siete per rispondervi. Siete il nulla e nulla scatenate. Ma ovviamente penso che la maggioranza dei Jerù siano persone carine, che semplicemente hanno tifato per una coppia che di fatto non è mai esistita. Ed esistono persone che continueranno ad avere il mio affetto. E parlo di Jessica e Barù".