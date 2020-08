Manila Nazzaro: “Ecco perché è finita con il mio ex marito. La parola è ai legali”

L’amore per Lorenzo Amoruso, il desiderio di mettere le basi solide a un rapporto finalmente riequilibrato, il desiderio di diventare di nuovo mamma non sono stati gli unici argomenti affrontati da Manila Nazzaro nel corso dell’intervista al settimanale Chi. Parlare del sentimento per il compagno che alla fine si è riscoperto più forte di quando entrambi avevano iniziato il percorso nel reality dei sentimenti, ha inevitabilmente portato la ex Miss Italia ad affrontare il delicato argomento del suo precedente matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza con cui oggi i rapporti sono tutt’altro che distesi. I due sono stati sposati 12 anni e hanno avuto due figli, Francesco Pio e Nicolas.

“Dopo il fallimento del mio primo matrimonio avevo smesso di crederci. Con Lorenzo ho voglia di dire di nuovo sì e sogno un figlio nostro”, ha confidato Manila: “Ma prima devo risolvere alcuni problemi burocratici legati alla mia storia precedente, storia non facile”.

Perché è finito il matrimonio tra Manila Nazzaro e l’ex marito

Manila Nazzaro e Francesco Cozza si sono separati nel 2017: “Abbiamo rotto perché lui era un’altra persona. Ho scoperto che aspettava un bimbo da un’altra donna tramite i social”, ha ricordato la ex Miss Italia: “Noi eravamo in fase di separazione, ma mi aspettavo almeno di essere avvisata dato che è il padre dei miei figli”. Oggi i loro rapporti non sono affatto facili e la questione è rimessa agli avvocati: “Per il resto preferisco tacere, la parola è in mano ai legali. Mi dispiace molto”, il commento di Manila.

Manila Nazzaro, le frecciate dell’ex marito Francesco Cozza

“Pensa prima di sparare. Pensa, prima di dire e di giudicare", ha scritto Francesco Cozza sui social dopo l’esperienza televisiva della ex moglie. Il riferimento a Manila non è diretto, ma sembra inevitabile pensare che le parole siano state destinate proprio a lei, visto che già anche nei giorni precedenti aveva scritto messaggi simili sempre su Instagram.

Il motivo che potrebbe aver fatto infuriare Francesco sono le parole utilizzate nei suoi confronti da Manila che ha più volte messo a paragone la sua attuale relazione con Lorenzo Amoruso col matrimonio, lasciando intendere che l'ex le ha mancato di rispetto più volte.