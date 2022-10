Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati: i motivi in una diretta Instagram

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si sono lasciati. A due mesi dall'ufficializzazione della relazione arrivata con una foto social che metteva anche un punto definitivo alla relazione di lui con Lulù Selassié, il nuotatore e la TikToker hanno deciso di interrompere la loro relazione. Le indiscrezioni su una certa crisi di coppia circolavano da tempo, ma mentre l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha preferito non rendere alcuna spiegazione pubblica sulla sua vita privata, già a lungo al centro delle cronache, Angelica ha raccontato in una diretta Instagram i motivi della rottura.

"Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io" ha affermato la ragazza, qualche tempo fa finita al centro delle polemiche per il video in cui ironizzava sulle persone disabili. E ancora: "Non l’ho usato, non avevo bisogno di visibilità per fare copertine" ha precisato, chierendo che il motivo dell'addio sarebbe stato lo scarso interesse di Bortuzzo nei suoi confronti: "Quando l'altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare", ha detto, "Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io".

Chi è Angelica Benevieri, la ex fidanzata di Manuel Bortuzzo

Angelica Benevieri ha vent'anni ed è romana. Tiktoker molto seguita, è apparsa anche in tv, nel programma di Cesare Bocci 'Imperfetti Sconosciuti' e nella fiction di Rai1 'Le indagini di Lolita Lobosco' con Luisa Ranieri. Il mondo dello spettacolo è il suo sogno e vorrebbe diventare un'attrice.

"Angelica è una ragazza speciale, è la cugina di uno dei miei migliori amici" aveva raccontato Bortuzzo in un'intervista a Chi: "Ho chiesto il permesso a suo cugino, mi faccio mille problemi, ma quando provi sensazioni che ti fanno stare bene non c’è nulla di cui avere paura". Ora, però, l'idillio pare già finito.