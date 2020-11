"È un'annata in cui non ci si riesce mai a godere appieno le cose belle". Comincia così il post con cui Marco Carta, 35 anni, annuncia di essere risultato positivo al coronavirus. Il cantante comunica attraverso un post pubblicato nel pomeriggio sul suo profilo Instagram, spiegando che a causa della malattia sarà costretto a rimandare i prossimi impegni professionali.

Marco Carta positivo al coronavirus: il messaggio

"Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid - digita l'artista sardo ed ex vincitore di 'Amici di Maria De Filippi' - Nulla di grave: sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva. Mi raccomando: state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante 😇)". La foto a corredo è quella di lui disteso a letto, alle prese con la degenza domestica.

Tra i prossimi appuntamenti in calendario, Carta aveva in programma un'ospitata a Live - Non è la d'Urso, salotto serale di Barbara d'Urso di cui spesso è già stato ospite.

Un mese fa l'assoluzione

Di recente Carta è stato al centro della cronaca per motivi giudiziari. Proprio venerdì 9 ottobre, è stato assolto. La Corte d'Appello di Milano ha infatti confermato la sentenza del Tribunale di un anno fa, rigettando la richiesta della Procura Generale di condannare il cantante a 8 mesi di carcere per il furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano, dal valore di 1.200 euro. La vicenda risale al 31 maggio 2019.