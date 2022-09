Mario Balotelli nell'occhio del ciclone: barcollante all'uscita da un locale, video

Mario Balotelli, nell’occhio del ciclone. Come di consueto il calciatore fa parlare di sé, ma non in termini positivi. L’atleta ha appena iniziato la sua avventura all’FC Sion, società calcistica elvetica. Super Mario non si è distinto per le sue capacità sportive, visto che nei match contro il Basilea e San Gallo è stato deludente. A far parlare la stampa svizzera piuttosto alcune immagini di Balotelli circolate e diffuse dal portale “Nau.ch", che hanno calamitato l'attenzione dell'opinione pubblica. Negli scatti incriminati è possibile vedere il 31enne all’esterno di un locale nel quartiere Flon di Losanna, il campione è barcollante, tanto che deve essere sostenuto da due persone, una donna e un uomo. I due sorreggono il calciatore per evitare che cada.

La serata di bagordi

Evidentemente Balotelli deve aver alzato eccessivamente il gomito. La scena non è passata inosservata, diventando ben presto virale sui social. Del resto la carriera di Balotelli al Sione non è iniziata proprio nel migliore dei modi.

Problemi con il Sion

Oltre agli scarsi risultati in campo, Balotelli dopo la paparazzata di "Nau.ch" non ha preso parte agli allenamenti della squadra. Si è così reso necessario un chiarimento da parte del presidente del Sion, Christian Constantin, che ha ammesso che Mario doveva effettivamente smaltire i postumi di una nottata di bagordi, prendendo comunque le sue difese: “Mario ha ancora molto lavoro da fare. Lo sappiamo tutti. Ma può anche festeggiare una vittoria. Lo abbiamo fatto anche noi all'epoca bevendo un drink o due”.

Il giocatore non scenderà neppure in campo nella partita contro il contro il Rapperswil, ma l’allenatore del Sion, Paolo Tramezzani ha spiegato che stavolta il motivo sarebbe legato a una cura antibiotica cui Balotelli si sta sottoponendo:. “Martedì è andato dal medico che gli ha diagnosticato la bronchite. Deve finire il ciclo prima di tornare”, ha spiegato Constantin.