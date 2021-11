Martina Colombari insultata dopo il Covid, la replica è furiosa

Con una foto che la mostra sorridente mentre abbraccia il figlio Achille, Martina Colombari ha comunicato ai follower di essere finalmente guarita dal Covid. "Mai come oggi amo essere negativa!" ha scritto la ex Miss Italia a corredo dello scatto completato dagli hashtag che hanno raccontato la fine dell’isolamento e l’esito negativo del tampone. La bella notizia è arrivata nove giorni dopo il post con cui annunciava di essere risultata positiva al virus, manifestatosi con un lieve raffreddore e la perdita dell’olfatto: "Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio", aveva precisato.

La contentezza di Martina Colombari, tuttavia, non ha incontrato la stessa gioia di tutti i suoi follower, alcuni dei quali hanno messo in dubbio la veridicità della sua affermazione che, secondo alcuni, sarebbe arrivata in tempi troppo rapidi. "Possibile in una settimana già negativa?" ha scritto un utente seguito da altri a cui la diretta interessata ha voluto replicare postando il suo certificato medico che attesta la guarigione.

"Siccome io amo essere trasparente, e non sopporto la cattiveria della gente….. ecco qui !!! #aveterotto", il messaggio dalla modella lasciato a margine del foglio che attesta la fine dell’isolamento domiciliare obbligatorio e l’esito negativo del tampone rilevato il 1° novembre. La foto ha così messo la parola fine alle insinuazioni e zittito quanti hanno avuto da ridire sulla sua condizione.