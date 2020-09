Massimiliano Morra al GF Vip, la fidanzata contro Adua Del Vesco: “Povera santa infelice”

A poche ore dall’inizio del Grande Fratello Vip, iniziano a delinearsi pure quelle dinamiche che porranno un legame tra la Casa più spiata d’Italia e il mondo esterno attraverso il potente mezzo social. La prima acuminata frecciata lanciata via Instagram è stata scagliata da Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra che si è ritrovato sotto lo stesso tetto la sua ex compagna Adua Del Vesco, pure lei concorrente. Ed è stato proprio all’attrice, protagonista di un confronto con lui tutt’altro che disteso, che la modella ha dedicato una storia Instagram.

“Voglio solo dire una cosa. Il vero essere di una persona esce fuori con il tempo”, ha scritto Dalila: “Inizialmente una persona può anche fare la ‘povera santa infelice della situazione’ ma l’essenza, il vero ‘io’, esce fuori pian piano. Quindi tempo al tempo, don’t worry! Ah, dimenticavo un’altra cosa: nella vita ci vuole coerenza, quella che mi sembra sia venuta un po’ a mancare. A buon intenditor poche parole”. Poi, le parole di sostegno per il compagno: “Sei un uomo eccezionale e sono sempre più fiera di te”.

Seguirà un intervento in diretta tv tra le due? Chissà: il Gf Vip è appena iniziato e tutto può succedere…

Chi è Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra

Dalila Mucedero e Massimiliano Morra sono fidanzati dal 2019. Lei è una modella e ballerina napoletana di 22 anni e, dalle foto postate sui social, è evidente la solidità del legame con l’attore a cui di recente ha dedicato un post in occasione della sua esperienza televisiva: “Se un giorno mi dovessero chiedere “Che cos’è la felicità” ?Io farò vedere questo piccolo collage che immortala alcuni dei nostri momenti”, si legge a corredo della foto che la mostra innamoratissima del suo compagno.

La storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono conosciuti sul set e innamorati poi. La loro storia è nata nel 2013 e finita due anni dopo non in modo pacifico. “Siamo stati fidanzati ma non siamo rimasti in buoni rapporti, tanto che quando ho saputo che c’era lui, ho avuto qualche dubbio sulla partecipazione”, ha spiegato l’attrice in un’intervista al Fatto Quotidiano che ha fatto riferimento all’esperienza di entrambi al GF Vip: “Sarà un modo per mettermi in gioco e mostrare chi sono davvero”. Il faccia a faccia tra i due è arrivato già nella prima puntata del reality: “Mi hai fatto molto male, ma adesso mi sei indifferente”, ha affermato lei incontrando il suo ex compagno; “Quando mi si annebbia il cervello non capisco niente, ma ora sono una persona diversa”, la replica dell’attore.