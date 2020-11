Paolo Conticini e Veera Kinnunen in finale a Ballando, il commento assurdo e volgare di Massimo Boldi

Sotto al post su Instagram con cui Paolo Conticini ha festeggiato l’ammissione alla finale di Ballando con le Stelle insieme alla ballerina Veera Kinnunen, l’amico Massimo Boldi ha pensato bene lasciare un commento che nelle intenzioni dell’autore voleva essere simpatico e invece è stato solo pesante e volgare.

“E finale sia! Grazie del vostro aiuto, vi voglio bene, mi avete fatto felice”, scrive Paolo Conticini e tra i commenti spunta quello di Boldi: “Tromb*la… se lo merita”, condito di faccine sorridenti.

Un intervento che non è passato inosservato. In tanti hanno reagito, replicando a Boldi e chiedendo a Conticini di eliminare il commento, che intanto è stato immortalato negli screenshot e continua a girare.

(screenshot del commento pubblicato condiviso Facebook da Rebel Network)

L'assurdo commento di Massimo Boldi scatena la reazione social

“Misero il commento e misero chi ha messo mi piace”, scrive un utente. “La badante di Massimo Boldi dovrebbe controllarlo un po' di piu' _ vero ma la vera tristezza sono le tantissime donne che hanno messo un like al suo post”, aggiunge un altro. “Gli anni 80 sono finiti, non fai ridere manco a pagare”, è un'altra replica. “Da un uomo di 75 ani su per giù ci si aspetta più saggezza più rispetto verso una donna. Poi andate in tv a lottare contro le vittime della violenza”, un altro commento. “Spero interverrai contro il commento disgustoso di Massimo Boldi. Veera Kinnunenn merita rispetto, non di essere trattata come un pupazzo. Al signor Massimo Boldi dico solo: il suo commento colpisce anche le sue figlie”.