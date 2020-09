Maxi Lopez furioso con Wanda Nara (e Mauro Icardi): “Per colpa sua ho due figli con il Covid”

Le tensioni tra Wanda Mara e Maxi Lopez non finiscono mai e stavolta trovano un nuovo motivo di scontro nella positività al coronavirus dei figli nati dalla loro relazione. L’attaccante della Sambenedettese ha accusato l’imprenditrice - attuale moglie di Mauro Icardi, risultato anche lui positivo - di non aver messo in atto le precauzioni necessarie per evitare il contagio dei ragazzi.

“Sono indignato, questa donna è incosciente per quello che fa. Ho due figli positivi perché lei non capisce”, ha tuonato Lopez in un’intervista ripresa da numerosi media spagnoli, furioso perché mentre il più grande dei figli, Valentino, è risultato negativo, Benedicto e Constantino sono risultati positivi al test proprio dopo il viaggio della famiglia Icardi a Ibiza: “Le avevo detto che non doveva andare a Ibiza. Tutti quelli che tornano da lì tornano contagiati. Ma è l’incoerenza di una madre. Se lei non lo capisce, chi altri potrebbe capirlo?”.

Maxi Lopez ha anche rivelato che pure Juan Icardi, il padre di Mauro, e Isabella, la più piccola dei due figli di Wanda e Icardi, sono positivi. Dal canto suo, la manager con un post su Instagram aveva affermato che tutti stavano bene e che solo Mauro era risultato positivo al tampone. Lopez aveva espresso le sue rimostranze già a marzo scorso, quando aveva criticato la ex moglie per essersi trasferita da Parigi alla casa sul lago di Como, “epicentro del contagio”. Adesso la nuova, furente accusa.