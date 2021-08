Meghan Markle, la sorellastra non perdona: "Persona crudele, difficile amarla"

Meghan Markle (ancora) sotto attacco. Diversi i fronti da cui, a scadenze più o meno regolari, arrivano dichiarazioni al vetriolo contro la moglie di Harry, rivelatrici di presunti retroscena su una personalità invisa a molti, i suoi parenti in primis. Dopo l’ennesimo affondo del padre Thomas, adesso è la volta della sorellastra Samantha, già nota per le sue esternazioni contro Meghan quando ancora era solo la fidanzata del principe e che torna ad essere bersaglio di accuse molto dure.

"È così difficile amare qualcuno che ha causato così tanto dolore in tante persone, specialmente pensando a nostro padre che ha avuto due attacchi di cuore e l'ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale" ha affermato la donna, intervistata nel programma GB News condotto da Dan Wootton. E ancora: "Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele" ha risposto quando le è stato chiesto se, nonostante tutto quel che è successo in famiglia, voglia ancora bene alla duchessa di Sussex.

I quarant’anni di Meghan senza la famiglia

Il 4 agosto scorso Meghan ha compiuto 40 anni. Se la famiglia reale inglese ha voluto in qualche modo festeggiarla, nulla per lei ha fatto quella di origine, alla luce dei recenti accadimenti che non lasciano spiragli di riappacificazione. Anche questo dettaglio è stato commentato da Samantha, dispiaciuta per un allontanamento che, alla luce del grande legame che aveva con Meghan da bambina, è fonte di ulteriore amarezza. “È come se fossimo reduci da due anni di guerra. Sembrerebbe strano anche solo accostare il compleanno di Meghan a quella che sarebbe una normale, felice, festa di compleanno”, ha aggiunto, ribadendo un rancore famigliare che da anni si consuma come una vera, triste guerra.