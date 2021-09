Meghan furiosa con Harry: scenata di gelosia per colpa di una foto

Non avrebbe per nulla gradito la vicinanza del marito alla giovane giocatrice di polo e perciò sarebbe andata su tutte le furie: queste le voci diffuse dai media stranieri su Meghan Markle, raccontata come furiosa con il principe Harry per la troppa vicinanza a una giovane donna.

I fatti risalgono a qualche settimana fa, quando il duca di Sussex ha partecipato ad una gara di polo in Colorado senza Meghan, rimasta a casa con i figli Archie e Lilibet. Nulla di sensazionale se non fosse stato per una foto che, a detta dei beninformati, avrebbe indispettito la consorte. Nello scatto di gruppo pubblicato dalla pagina Instagram Aspen Polo Club, si vede Harry accanto a Riley Ganzi, giocatrice di 24 anni, che pare abbracciarlo ed essere ricambiata: "Meghan è andata in tilt non appena ha notato Riley che è talentuosa, più giovane, bellissima e molto divertente", hanno scritto i magazine britannici.

La scottante biografia di Harry

Qualche screzio a parte, la vita coniugale di Harry e Meghan procede alla grande lontana dal Regno Unito, scandita da annunci che ancora si riferiscono alla famiglia reale inglese. Dopo le clamorose dichiarazioni e i dissidi che alimentano contrasti, a breve uscirà un libro con cui Harry promette nuovi importanti rivelazioni. "Negli anni ho indossato molti panni, sia in senso letterale che figurato e spero che raccontando la mia storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni che ho imparato, posso mostrare che non importa da dove veniamo, ma che abbiamo molte più cose in comune di quanto pensiamo", ha aggiunto Harry parlando del memoriale scritto con l’aiuto di J. R. Moehringer, giornalista premio Pulitzer che aveva già firmato un libro assieme al tennista Andrè Agassi e un altro assieme al cofondatore della Nike, Phil Knight.

La biografia racconterà la sua storia pubblica, compresi gli anni del servizio militare, ma anche il matrimonio con Meghan Markle e la paternità. La pubblicazione era prevista originariamente per agosto, ma poi è stata fatta slittare e ora è prevista per la fine del 2022. I proventi delle vendite saranno donati in beneficenza.