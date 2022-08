Meghan Markle contro Katy Perry, sua vicina di casa: svelato il motivo del rancore

Non soloKate Middleton, tra le acerrime nemiche di Meghan Markle, nella black list della Duchessa di Sussex spunta anche il nome di una popstar più famose al mondo. La moglie del principe Harry non sopporterebbe Katy Perry, come riferisce il Daily Star. Le due sono vicine di casa in California con i rispettivi partner, ma nonostante il parterre di amici vip di Meghan con la cantante non scorrerebbe buon sangue. Tutta colpa di un vecchio commento della Perry di qualche anno fa.

I rapporti di Orlando Bloom e il principe Harry

Mentre tra i due partner delle donne, il principe Harry e Orlando Bloom i rapporti sarebbero cordiali, lo stesso non può dirsi delle rispettive consorti: ?Orlando è molto amichevole nei confronti di Harry e Meghan. Sono in ottimi rapporti e si mette in contatto con loro anche quando vede qualcosa di strano intorno alla loro villa. Le cose non sono altrettanto buone tra Katy Perry e Meghan?.

Il commento sull'abito da sposa

Tutta colpa di un commento di Katy Perry sull?abito da sposa della Markle, che a distanza di anni fa ancora storcere il naso alla Duchessa: "Tra le due c?è tensione e la cosa ha a che fare con una frase della popstar. Meghan è perfettamente consapevole di un commento che Katy Perry ha fatto nel 2018 sul suo abito da sposa ed è nota per serbare rancore. Sebbene il commento non volesse essere offensivo, la Markle era molto stressata in quel periodo e quelle parole l?hanno ferita. Le due non hanno grandi rapporti?.

L?intervista del 2018

In effetti Katy Perry durante un?intervista rilasciata nel 2018 ad Entertainment Tonight ha dichiarato di aver preferito l?abito di Kate: ?Avrei fatto qualche modifica al vestito. Non smetterò mai di dire la verità. Avrei scelto uno più adatto, ma la amo. Se mi è piaciuta più lei o Kate? Kate, Kate, Kate ha vinto, Kate ha vinto! Il suo vestito era decisamente più bello?.

La pop star nonostante abbia ammesso di preferire l'abito della Middleton ha comunque rivolto parole di apprezzamento a Meghan ed Harry: ?Harry e la Markle? Non li conosco, ma è incredibile quello che sta significando tutto questo, i suoi sforzi umanitari, il fatto che sia una femminista orgogliosa, io amo tutto questo. La sostengo come donna e la amo e auguro a entrambi ogni bene?.

Nonostante le belle parole di Katy, la Sussex sembra essersi legata al dito quel commento sul suo abito da sposa.