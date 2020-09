Miliardario russo fa causa alla ex Naomi Campbell: “Si è tenuta beni milionari”

Promette scintille la causa che il miliardario russo Vladislav Doronin ha promosso contro la sua ex fidanzata Naomi Campbell accusata di non volergli restituire beni per un totale di tre milioni di dollari. La notizia è stata riportata da Tmz che ha fornito la relativa documentazione.

Il magnate 57enne, il cui patrimonio è stimato circa 2,5 miliardi di dollari, e la ‘Venere Nera’ sono stati fidanzati per cinque anni, dal 2008 al 2013. In questo periodo lui l’avrebbe ricoperta di regali, tra cui soggiorni nella suite presidenziale del Ritz Carlton di Mosca a più di 11 mila euro a notte, svariati vestiti, tra cui l’abito di Zac Posen acquistato per lei a una vendita di beneficenza per 29 mila euro, ma pure yacht e appartamenti. Adesso la richiesta di Doronin è di avere indietro tutto, ma la ex fidanzata si sarebbe rifiutata inducendolo a intentare una causa che si preannuncia molto accesa.