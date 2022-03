Nathaly Caldonazzo, una (rara) foto insieme alla figlia Mia: "E' l'amore che aggiusta tutto"

Per trovare una loro foto insieme, dobbiamo tornare a 35 settimane fa, all'inizio dell'estate, precisamente. Molto riservate nel loro rapporto madre e figlia, Nathaly Caldonazzo e la sua Mia si immortalano oggi in uno scatto pubblicato in occasione del ritorno di mamma dal Grande Fratello Vip. A settanta giorni dalla reclusione nel loft del reality show di Canale 5, la celebrazione dell'incontro è un selfie condiviso su Instagram, in cui entrambi guardano in camera e sorridono. E' la ragazza a scattare. Nathaly ci mette la didascalia: "L’amore vero aggiusta tutto".

Diciassette anni, Mia è l'unica figlia di Nathaly, nata dall'amore per l'imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. E deve il suo nome all'attrice Mia Farrow, simbolo del cinema americano, molto amata dalla mamma. Mamma che, parlando della sua giovane donna, brilla d'orgoglio: "Ha intuito prima di me che la persona che mi stava accanto fosse sbagliatissima", ha ricordato a proposito del supporto avuto dalla ragazza quando si trovò a vivere una relazione tossica. Unite sempre, nella gioia e nelle difficoltà. E all'uscita dal Gf Vip.