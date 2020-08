Nina Moric di nuovo contro Corona: “Carlos è una macchina da soldi per suo padre, merce di scambio”

Appena fino poche settimane fa tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembrava essere tornato il sereno, per il bene del figlio Carlos, neo maggiorenne. Ma dalle parole dolci si è tornati alle accuse. Come quella che Nina Moric ha rivolto all’ex marito, colpevole di aver sfruttato proprio il figlio per fare soldi.

In un messaggio sulle Instagram Stories, Nina Moric ha pubblicato una foto del giovane Carlos con i gestori di una pizzeria in Toscana accusando Corona di aver mandato il figlio lì sulla base di un accordo commerciale da lui contrattato.

“Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre 'vende' la sua presenza a un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato”, spiega la modella.

“Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. È una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio!!!! Signore pietà. Fabrizio Corona, vuoi bene a nostro figlio!? Ora capisco perché nessuno mi risponde!”, conclude Nina Moric, preoccupata per il figlio.

I 18 anni di Carlos Corona

Lo scorso 8 agosto Carlos Corona ha compiuto 18 anni. Studente al liceo linguistico con indirizzo economico, il ragazzo è molto attaccato ad entrambi i genitori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In occasione del compleanno del figlio, Fabrizio Corona aveva rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi raccontando del ritrovato rapporto con l’ex moglie, dopo anni di accuse e battaglie, messe da parte proprio per il bene di Carlos. "L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita perché mio figlio, che già aveva affrontato problemi psicologici legati a me e alla madre, ha avuto un vero e proprio crollo", aveva raccontato. "Con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l’affidamento congiunto. Adesso che siamo di nuovo tutti insieme, mio figlio è un’altra persona, ha ritrovato il benessere fisico, psicologico e ha ricominciato a sorridere". Una situazione che però adesso sembra essersi guastata di nuovo.