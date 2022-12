Rai, lite social tra Paola Ferrari e Alessandro Antinelli: il duro botta e risposta

Cordoglio e tristezza, ma non solo: l'improvvisa morte di Mario Sconcerti, giornalista e commentatore delle pagine sportive del Corriere della sera nonché direttore de Il Secolo XIX e Corriere dello Sport, è stato anche il motivo di una lite social tra due volti noti dello sport Rai, Paola Ferrari e Alessandro Antinelli, protagonisti di un botta e risposta che non è passato inosservato agli utenti.

Tutto è partito da un video Instagram della giornalista che, tempo fa, non aveva nascosto l'amarezza di essere stata estromessa dal progetto sui Mondiali di Calcio in corso in Qatar: "Mi è stato vicino fino a quindici giorni fa quando mi diceva: “Non ti arrabbiare se ti hanno esclusa dai Mondiali”. Poi il resto non lo posso dire perché non sarebbe carino nei confronti di chi li fa… Un saluto a tutti e un abbraccio alla famiglia" ha detto Ferrari parlando proprio del sostegno ricevuto da Sconcerti negli ultimi tempi.

Le sue parole non sono andate giù ad Alessandro Antinelli che conduce i pre e post-partita delle gare del campionato mondiale affiancato da Claudio Marchisio, Andrea Stramaccioni e Daniele Adani: "C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio" ha twittato il conduttore che, sebbene non abbia fatto nomi, è stato subito ripreso proprio da Ferrari.

"Stai zitto che è meglio" ha tuonato in un commento, subito seguito dal nuovo attacco del collega: "Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dalli dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario". Pronta la nuova replica feroce di Ferrari: "Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio" il nuovo monito che ha concluso il rovente botta e risposta, specchio di una tensione emersa così platealmente in un contesto pubblico.