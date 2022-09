Paola Perego ferita da una collega: "Mi ha mancato di rispetto"

Partir l?ultima domenica di questo mese 25 settembre, la seconda edizione di ?Citofonare Raidue?, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. In vista della seconda stagione le due conduttrici hanno raccontato le novità ed i punti di forza della trasmissione in onda dalle 11.15 alle 12.55. ?Avremo Valeria Graci in studio. Sono riuscita a convincerla e ci tenevo tanto perché ritengo che sia una delle più brave comiche che abbiamo in Italia e lavorando con lei ci si diverte. Non si sa cosa farà perché è libera di fare ciò che vuole?, spiega Paola Perego.

Il rapporto tra le conduttrici

Alla due donne vengono poi chiesti pregi e difetti l?una dell?altra. ?Paola ha solo pregi e non difetti. Ci capiamo al volo e poi le sono riconoscente perché ha creduto in me?, chiosa la Ventura. La Perego asserisce di trovarsi in perfetta sintonia con la collega: ?Siamo in sintonia. Quando è stanca lei tiro io e viceversa. Fondamentalmente siamo due cazzare. Amiamo il lavoro tutte e due. Io quest?anno faccio 40 anni di tv e lei 35, quindi 75 anni in due e abbiamo ancora tanta voglia tutte e due di divertirci?.

La Perego tradita da una collega

Eppure se la conduttrice monzese con Supersimo va d?amore e d?accordo, lo stesso non può dirsi di un?altra misteriosa collega. Nel corso dell?intervista Paola ha infatti raccontato lo sgarbo fattole da un?altra nota presentatrice del piccolo schermo: ?Se gli ospiti che abbiamo si fidano di noi? Alcuni sono amici, altri si fidano. Perché la correttezza è fondamentale. Li tratto come vorrei essere trattata io quando vado ospite da qualcuno?, esordisce la 56enne, per poi raccontare di quella volta in cui una conduttrice le ha mancato di rispetto: ?Se c?è un argomento di cui non si vuole parlare non ne parlo. Ho grande rispetto della vita privata. Ma non tutti sono così. A me è capitata una conduttrice a cui avevo chiesto cortesemente di non farmi una domanda particolare perché c?era un problema familiare e lei invece ha esordito proprio con quella domanda. Io non farò mai una cosa del genere a un ospite. Per cosa? Per un punto di share in più? Il rispetto vale più di qualsiasi altra cosa?. Insomma la Perego ha lanciato la sua frecciatina al vetriolo. Chi sarà dunque la misteriosa collega che l?ha fatta indispettire così tanto?