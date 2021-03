Pierpaolo Pretelli difende Giulia Salemi e replica a Caterina Collovati: “Le chieda scusa”

Acceso confronto a Live! Non è la d’Urso, tra Pierpaolo Pretelli e Caterina Collovati. Il gieffino ha avuto modo di replicare alle accuse che la moglie dell’ex calciatore aveva mosso alla giovane influencer qualche settimana fa, cioè aver provato a sedurre suo marito Fulvio, ricordando anche che Elisabetta Gregoraci aveva raccontato nella Casa di circostanze simili che avevano visto coinvolto il suo ex marito Flavio Briatore.

Pierpaolo Pretelli replica a Caterina Collovati: "Chieda scusa a Giulia"

"Alla terza volta ci prendi le botte”, era sbottata Caterina Collovati. Di queste parole forti ha chiesto spiegazione Pretelli in trasmissione, dopo che è stato rimandato il video dell’intervento di Caterina Collovati. “Vorrei che chiedesse scusa a Giulia per quei termini poco carini, termini come ‘picchiare’, ‘menare’”. Da una paladina come lei delle donne…”.

“Ho solo portato una testimonianza di un fatto avvenuto, sulla base poi di quello che Elisabetta Gregoraci aveva detto all’interno della Casa, rivolto alla sua fidanzata, per quanto riguarda il rapporto con Briatore e mi sono ricordata di alcuni messaggi che mi avevano infastidito”, è la replica di Caterina Collovati: “È chiaro ed evidente alle persone più intelligenti e oneste, che ho usato quei termini in senso figurato. Dobbiamo guardare i contenuti. Nessuno mai ha pensato di venire a picchiare Giulia Salemi, la quale, più intelligentemente di tanti haters, ha anche detto: ‘È un mio difetto’”.

Pierpaolo Pretelli risponde alle frecciate di Abraham Garcia contro Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha anche risposto ad Abraham Garcia, l’ex fidanzato di Giulia Salemi. L’influencer aveva rifiutato un faccia a faccia con lui, che si era detto ancora innamorato di lei, mentre Pretelli era ancora nella Casa del Gf Vip. Abraham Garcia aveva lanciato un messaggio sibillino: “Non rivelerò quello che c’è stato tra noi, non parlerò di quella cosa che resta tra me e te”. A quelle frecciate Pretelli ha risposto elegantemente: “Non le ho chiesto a cosa si riferisce lui, sicuramente dopo mi darà le sue spiegazioni. Alla fine però parliamo del passato. Come lei ha un passato, anche io ho avuto altre storie, va bene così. Son passati quattro anni”. Il gieffino ha detto poi di aver apprezzato molto l’atteggiamento di Giulia Salemi: “Ho apprezzato tanto il fatto che lei per proteggermi non l’abbia voluto vedere. Non ci sarebbe stato niente di male, però l’apprezzo”.