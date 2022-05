Sabrina Ferilli: "Fino a 26 anni non piacevo a nessuno, mi facevano sentire brutta"

Una simpatia travolgente, come la sua bellezza. Sabrina Ferilli è tra le attrici italiane più amate e desiderate, anche se il successo non è arrivato poi così presto. Alla soglia dei trent'anni, con il film di Paolo Virzi La bella vita, e non va indietro di molto per parlare dei suoi primi amori.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha ripercorso il suo passato, tra pubblico e privato, svelando di aver vissuto anni da 'brutto anatroccolo'. "Alle medie ancora mi salvavo" ha commentato rivedendo alcune vecchie foto, poi ha aggiunto: "Dopo mi sono incicciottita. Quel fisico si è sbracato e poi dopo anni è ritornato in auge. Fino a 25, 26 anni non mi corteggiava nessuno".

Incalzata dalla conduttrice, Sabrina Ferilli ha spiegato: "Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Io non ho avuto fidanzati per molto tempo, per 8-9 anni. Sai le cotte per il ragazzino del liceo? Ecco, quelle non c'erano. C'erano fisici che mettevano un po' paura. Quella è un'età in cui si amano le ragazzine tutte fibra rossa, piccoline, che pesano pochino, con i capelli stupendi. Io avevo questa montagna di capelli neri, gretti". La rivincita è arrivata anni dopo, quando è sbocciata: "Non mi è capitato di rivedere tutti quelli che mi piacevano e non ricambiavano. Qualcuno sì. Dopo ce li siamo fregati tutti e lì mi sono divertita".

"Mi fa arrabbiare l'ingiustizia"

Nel corso dell'intervista Sabrina Ferilli ha parlato anche della sua carriera, della famiglia - un punto di riferimento fondamentale ancora oggi - e dell'educazione ricevuta, ma ha anche svelato cosa la fa arrabbiare di più: "L'ingiustizia. Mi avveleno e 9 volte su 10 prendo contatti con la persona di cui ho letto vivere questa ingiustizia e cerco di farmene carico. E' una cosa che mi leva proprio il sonno. Le offese, le critiche, non mi interessano, ma l'ingiustizia, poi sulla persona più debole, è una roba che mi ammazza".