Ballando, il marito di Sabrina Salerno tuona: "Orribile gioco dello show business"

La 16esima edizione di Ballando con le stelle si è conclusa con la vittoria di Arisa e Vito Coppola che hanno conquistato il 52% dei voti. A sorpresa, a un passo dalla finalissima, è stata eliminata la coppia formata da Sabrina Salerno e Samuel Peron, situazione che ha fatto storcere il naso ai fan dei due concorrenti e, in particolare, al marito della showgirl. Enrico Monti, infatti, ha affidato a un post social il suo malcontento per la postazione raggiunta dalla moglie nella classificazione finale ma non solo, perché, richiamando il commento scritto da Selvaggia Lucarelli, ha espresso la propria amarezza per le dinamiche della gara e per uno show business definito “orribile gioco”.

Il duro sfogo del marito di Sabrina Salerno

Con un post pubblicato a qualche ora dalla fine di Ballando con le stelle, Enrico Monti si è detto d’accordo con il pensiero che Selvaggia Lucarelli ha rivolto a Sabrina Salerno a cui sono andati i suoi complimenti per la gara. “Ha detto bene … “essere persone per bene è meno vincente dì quanto si pensi ..” ha scritto l’imprenditore citando la giurata del dance show. E ancora: “Che brutta immagine della televisione e dell’Italia. Credo onestamente che Sabrina avrebbe meritato dì più, e lo credono veramente in molti, ma tutto questo fa parte del gioco, dell’orribile gioco dello show business, non abbiamo scoperto nulla di nuovo”.

L’osservazione ha trovato d’accordo i follower certi che la showgirl abbia portato avanti un percorso brillante durante le settimane e lei stessa si è detta comunque soddisfatta della postazione: “Sono felice comunque” ha fatto sapere affiancando un cuore al pensiero, volto a spegnere sul nascere ulteriori polemiche estranee a un’esperienza comunque memorabile.

Chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno

Enrico Monti, classe 1968, è un imprenditore del settore tessile a capo dell’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, fondata nel 1911 da nonno Bruno. La storia d’amore con Sabrina Salerno è iniziata 27 anni fa. I due si sono sposati nel 2006, due anni dopo la nascita del figlio Luca Maria, e vivono a Mogliano Veneto, nel trevigiano, a poca distanza dall’azienda tessile.