"Barbara D'Urso senza le luci diventa mano degli Addams", Lucarelli spietata (ed accusata di body shaming)

Tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso non è mai scorso buon sangue. Va ricordato che è del 2019 la notizia dell'assoluzione di Lucarelli per una querela che il volto del pomeriggio Mediaset aveva sporto contro di lei. In quel frangente la giornalista sui social scrisse: "La donna (Barbara D'Urso, ndr) che continua a querelarmi da anni senza successo (pensate alle nostre tasse che se ne vanno perché non accetta il dissenso o una battuta), ha perso l’appello e sono stata assolta. Mi aveva querelata perché nel vederle fare il suo ingresso a ‘Le invasioni barbariche’ anni fa accolta più che tiepidamente dal pubblico, avevo scritto su Twitter ‘L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno quello alla bara di Priebke’".

Dopo anni di silenzio, più o meno, ecco che Selvaggia condivide su Twitter un video della D'Urso a passeggio con un uomo che viene fermata prima da alcuni ragazzi per una foto e poi ripresa in un video in cui le viene chiesto un saluto per chi andrà al Pride. Nel video si vede Barbara che cerca di coprirsi il viso con la mano, come a lasciar intendere di non voler essere ripresa. In questo gesto Lucarelli ha visto della malizia e infatti ha commentato: "Quando non hai le luci giuste e allora diventi Mano della famiglia Addams". Il sottotesto del messaggio non è fraintendibile e infatti molti utenti hanno commentato, alcuni sottolineando la cattiveria, altri ridendo.

"Ti trovo simpatica ed intelligente e ti seguo con piacere - si legge - Però con questo post sei scesa ai livelli bassissimi degli haters della D'Urso; ora li sguinzaglierai tutti... Ben venga l'ironia, ma tu stai sparando sulla croce rossa, questa donna è già abbastanza bersagliata", oppure "Questo è bodyshaming in purezza lo sai?", "In tutta onestà te la potevi risparmiare". Come accennato per altri invece ha detto una verità e quindi si sono scagliati contro la conduttrice: "O anche zio Fester.."; "Ma quanto è patetica. Con la mano davanti per cercare (inutilmente) di non far vedere le rughe... 65 anni e non accettarli".