Selvaggia Lucarelli prende in giro Chiara Ferragni per come parla

La lite, a distanza, scandita da commenti al vetriolo continua. Selvaggia Lucarelli non poteva non controbattere al reel condiviso da Chiara Ferragni, su Instagram, in cui risponde alla recensione della serie The Ferragnez pubblicata su Domani dalla giornalista.

Lucarelli vs Ferragni: le frecciatine su Instagram

Il secondo round dell'attacco social è spettato a Lucarelli ha attaccato l'influencer prima commentando il reel scrivendo con ironia "Scary" (ovvero "pauroso", "terrificante") per sottolineare che la provocazione di Ferragni per lei conta zero e poi ha proseguito prendendo in giro la reazione di Chiara al terremoto. Lucarelli in particolare si è focalizzata sull'utilizzato dell'aggettivo "mega" per descrivere la scossa di terremoto avvertita anche a Milano (questa la frase "Ho sentito questa mega scossa"), da ricordare che nell'articolo su Domani aveva aspramente criticato il cospicuo uso di "super" da parte dell'imprenditrice.

Selvaggia però non si è fermata qui e, come dice il proverbio Non c'è due senza tre, ecco che riprendendo un lancio dell'agenzia Ansa critica il linguaggio colloquiale di Chiara sottolineando il "che paura raga" che si è lasciata scappare commentando il terremoto.

Una faida che non accenna a placarsi, anche, chissà se ci saranno ulteriori sviluppi.