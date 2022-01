Simona Branchetti torna all’attacco di Alberto Matano: "Pessimo"

Tutt’altro che superato appare il contrasto nato nei giorni scorsi tra Simona Branchetti e Alberto Matano, al timone rispettivamente di Pomeriggio 5 News e La Vita in diretta. Il motivo del dissapore sorto tra i colleghi concorrenti nella fascia oraria pomeridiana di Canale 5 e Rai 1 è stata l’intervista al marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, che - secondo il giornalista del contenitore del primo canale - il programma Mediaset avrebbe sottratto al suo. L’accusa ha generato una dura replica della conduttrice che, in seguito, aveva raccontato del chiarimento telefonico con il collega utile a superare il contrasto.

"Consentitemi di fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio che è avvenuto ieri a La Vita in Diretta con Alberto Matano di cui ho avuto il piacere stamattina di ricevere una telefonata, che ha compreso che non c'era nessuna volontà di fare uno screzio a nessuno, di voler scippare alcun ospite" aveva affermato Branchetti in tv: "Siamo qui per lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma purtroppo lui come me sa che quando si sta sul campo non sempre è possibile, insomma noi siamo qui tutti per fare lo stesso lavoro, per fare cronaca, per raccontare in diretta anche fatti dolorosi, come quelli che stiamo raccontando in questi giorni e prima di tutto il nostro rispetto va a chi in queste ore sta soffrendo".

La nuova replica

Tutto pareva essersi concluso, dunque, ma così non è stato affatto, anzi. La questione, infatti, è stata nuovamente aperta dopo che Alberto Matano, interpellato dal programma TvTalk sulla questione sorta con la collega: "Non c’è nulla da chiarire io dico la verità e l’ho già detto in diretta – ha affermato - Non ci sono retroscena ne chiarimenti”. Pronta via social la controreplica di Simona Branchetti: "Pessimo Alberto Matano, che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto! E lo scorretto chi è?" ha chiesto provocatoriamente la giornalista a corredo dello screen di un articolo che riportava le parole di Matano. Caso chiuso? Forse. Certo è che l’episodio ha innescato un’antipatia che non pare superata.