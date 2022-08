Simona Ventura nel mirino degli haters: "Si sta trasformando in Emilio Fede"

Ormai lo sappiamo le vacanze dei vip nostrani non sono mai all’insegna del relax. Tra paparazzate e scoop estivi, le celebrità nazionali non possono stare tranquille nemmeno sotto l’ombrellone. Ne sa qualcosa Simona Ventura, che negli ultimi giorni è stata presa di mira dagli haters. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Rimini e poi in Sardegna, la popolare conduttrice ha fatto rientro in riviera romagnola dove è di casa, e più precisamente a Cervia. Qui Supersimo ha passato alcuni giorni spensierati insieme al compagno Giovanni Terzi e alcuni amici. Tra cene di gruppo, reel in costume e karaoke improvvisati, la Ventura ha documentato il suo soggiorno sui social, finché non ha condiviso una clip che ha scatenato i leoni da tastiera.

Il video che fa discutere

La showgirl gira un video selfie in spiaggia al tramonto, di sottofondo le chiacchiere degli amici. Simona, ammiccante, tenta di mostrare ai followers la magia del mare al crepuscolo, ma l’attenzione dei commentatori è stata tutta rivolta al volto della showgirl. Il viso di Simona appare piuttosto gonfio e diverso dal solito, fanno notare alcuni commentatori, che denunciano un eccessivo uso di botox da parte della showgirl.

La clip incriminata è stata poi condivisa da varie pagine satiriche in cui gli utenti si sono divertiti a fare ironia sulla trasformazione della Ventura. In molti fanno infatti notare la somiglianza della presentatrice con altre celebrità avvezze ai ritocchini. “Si sta trasformando in Emilio Fede”, si legge. “Ha fatto la mascella come Ridge Forrester”, scrive un follower. C’è poi chi crede che Simona somigli a Daniela Santanché: “Ecco Simona Santanché”, asserisce un utente di Instagram. “Leggermente deforme in viso. Ma giusto un pelo”, viene sottolineato.

Proprio qualche settimana fa la Ventura si era fatta paladina della body bositivity mostrandosi in spiaggia in bikini con le sue imperfezioni: “L'estate 2022 senza filtri”, aveva scritto l’ex padrona di casa dell’Isola dei Famosi a corredo dei contenuti. Un’assenza di filtri che tuttavia ha scatenato la cattiveria del web nei confronti di Supersimo per l’eccessivo ricorso al bisturi.