 Sonia Bruganelli, l'abito che fa discutere

Sonia Bruganelli è una delle padrone di casa del Grande Fratello Vip 7. La donna stupisce sempre per i suoi outfit di classe ma molto dispendiosi, e anche quella volta l’opinionista ha fatto parlare per il look scelto. Per la puntata di giovedì 3 novembre Sonia ha sfoggiato un vestito davvero particolare, che tuttavia ha fatto storcere il naso ai telespettatori.

L’abito firmato Missoni

La produttrice televisiva ha uno stile sobrio e raffinato, caratterizzato da tubini neri e abiti classy scuri. Tuttavia questa volta la Bruganelli è voluta uscire dalla sua comfort zone, optando per un vestito sui generis. La donna per la diretta ha indossato un vestito lungo svasato a maniche lunghe, con fantasia a zig zag dégradé in toni scuri, che vanno dal rosso, passando per il viola, l’arancio e il nero, per finire con un azzurro acceso. Il tessuto è in maglia leggera e lamé, con dettagli di filato laminato. Un marchio di fabbrica della prestigiosa casa di moda Missoni. L’abito del brand made in Italy costa ben 1.790 euro.

Sonia Bruganelli sommersa dalle critiche

Nonostante il prezzo esoso il capo di Sonia non ha convinto i telespettatori. Anzi la Bruganelli è stata investita da feroci critiche sui social per la sua scelta. “Chi l ha vestita Sonia? Imbarazzante presentarsi vestita cosi”, scrive un utente sul profilo Instagram della produttrice. “Quell'abito può anche essere dì Missoni ma non ti valorizzava”, gli fa eco un altro commentatore. E ancora un altro follower asserisce: “Bocciata la costumista di Sonia”. C’è poi chi ci va giù pesante: “Tesoro bello quel vestito ma non per te che sei un supplì con le gambe. Ma io dico la prova vestiti chi te la fa o dove la fate, bendati davanti agli specchi di legno?”. Parole sprezzanti e piene di livore. E chissà che Sonia, con il suo consueto fare sprezzante non intervenga sui social per rimettere i commentatori al loro posto.