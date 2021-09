Sonia Bruganelli con Magalli: la frecciatina a Adriana Volpe

Le due opinioniste del Gf Vip non si amano e questo è un dato di fatto, ma loro non si impegnano neanche ad andare d'accordo. Durante il programma, che va in onda di lunedì e venerdì, spesso si tirano frecciatine o occhiatacce (soprattutto Bruganelli). Proprio Sonia ieri ha pubblicato una foto con Giancarlo Magalli, con cui Adriana Volpe ha avuto dei trascorsi televisivi poco piacevoli che sono anche finiti in tribunale.

Sonia Bruganelli, la foto con Giancarlo Magalli e la frecciatina a Adriana Volpe

Chi non conosce le problematiche tra Volpe e Magalli potrebbe trovare la foto di Sonia con Giancarlo insignificante, invece non è detto che lunedì durante la diretta del Gf Vip non venga fatto qualche commento. Adriana Volpe ha già iniziato a dire la sua pubblicando un tweet: "Dio li fa e poi li accoppia…all’ultimo momento".

Dio li fa e poi li accoppia…all’ultimo momento ? tanto bellini #GFVIP pic.twitter.com/w0HC2HHR93 — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) September 25, 2021

Evidente risposta alla didascalia per la foto scelta da Bruganelli: "Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento?????? @magallinobellino ed i suoi aneddoti".

Se l'antipatia tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sia realtà, o frutto di un ambiziosa progetto di scrittura televisiva, è cosa che scopriremo col tempo. Dopo gli accadimenti delle ultime ore è però probabile che elemento portante di questa edizione del reality di Canale 5 sarà proprio il dualismo tra le due opinioniste.

La risposta di Sonia Bruganelli

Bruganelli si è trovata costretta a rispondere e così su Instagram ha publicato una serie di storie in cui ha rivendicato la sua libertà a fare le foto con chi vuole: "Ma è tutto stupendo. Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa. Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove sia la guerra. Voglio dire ad Adriana che io non vivo la mia vita per far innervosire lei, giuro. Davvero non pensavo l’avrebbe presa così". E a chi ha detto che la foto sia stata fatta solo per far rabbia a Adriana Volpe ha risposto: "Ma voi siete pazzi! Comunque un po' di visibilità non fa mai male a nessuno, posso soltanto presumere questo ormai. Lo so, sarebbe stato più interessante così, ma non è ciò che è accaduto. La prossima volta però parleremo solo di Adriana Volpe. Lo prometto".