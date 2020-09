Stefania Orlando al GF Vip, l’ex marito Andrea Roncato tuona: “Non la guarderò, né la televoterò”

Chi dalla prossima edizione del Grande Fratello Vip si aspetta uno di quegli incontri ‘chiarificatori’ che mettano faccia a faccia due famosi ex come Stefania Orlando e Andrea Roncato si metta l’anima in pace, perché l’attore è stato già chiarissimo: qualora gli sarà proposto un confronto in tv con la concorrente del reality (sua moglie per due anni) lui non accetterà. “Confronto al Grande Fratello Vip? Non ci penso proprio. Io e Stefania siamo stati sposati per due anni, ma da 23 anni a questa parte io non c’entro più niente con lei. Chiameranno suo marito”, ha precisato in un’intervista al settimanale Mio: “Io vorrei andare in tv per presentare un film”.

Andrea Roncato, niente confronto con la ex Stefania Orlando

Assicurato il suo diniego a qualsiasi apparizione nel reality in partenza lunedì 14 settembre, Andrea Roncato ha anche escluso di seguire il percorso di Stefania Orlando nella Casa più spiata d’Italia da telespettatore. “Non la guarderò, né la televoterò” ha promesso l’attore, certo che la ex moglie non possa raccontare alcun retroscena inedito sul loro breve matrimonio: “Non vedo cosa possa raccontare di me che non sia mai stato raccontato. Potrà dire che non andavo bene come marito, ok. Io potrei raccontare molte cose, ma non l’ho mai fatto perché credo che siano fatti nostri. Se lei reputerà giusto raccontare di me, va bene, ma non andrei in tv a litigare. La dignità non ha prezzo”.

Andrea Roncato e Stefania Orlando oggi

Andrea Roncato e Stefania Orlando sono stati marito e moglie per due anni, dal 1997 al 1999. Oggi entrambi hanno voltato pagina e sono felicemente sposati: la conduttrice è legata al musicista Simone Gianlorenzi, l’attore a Nicole Moscariello, con la quale è convolato a nozze nel 2017. “Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido”, ha spiegato in di recente la conduttrice riferendosi ai freddissimi rapporti con l’ex marito, a suo dire, segnati dalla gelosia della sua nuova consorte.