Stefania Orlando, l'indiscrezione: il suo matrimonio con Simone Gianlorenzi al capolinea

Dal 2008 Stefania Orlando legata al musicista Simone Gianlorenzi, chitarrista della sua band (gli Orlando furiosi), con cui si è sposata il 1° luglio 2019. Un amore che è sempre proceduto a gonfie vele, ma su cui pare ora imperversino i venti di crisi.

Gli indizi di una crisi

A far insospettire i fan l?assenza da molto tempo di scatti di coppia sui social. La showgirl ed il musicista erano soliti mostrarsi complici ed affiatati, ma da qualche mese tutto tace. Come se non bastasse l?Orlando ha condiviso sui social una frase sibillina che ha convalidato il gossip.

?Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero. Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso , anche quando il sole splende e sembra andare tutto a meraviglia, che non c'è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire che cos'è l?amore?, scrive Stefania su Instagram. Delle parole del poeta Alessandro Amendola che parlando di delusione, amarezza. La stessa che sembra provare Stefania difronte a questa rottura.

La crisi dopo il Grande Fratello

Del resto non è la prima volta che l?ex gieffina ed il marito attraversano una crisi. I due proprio dopo la partecipazione della showgirl al reality di Canale 5 avevano affrontato un momento di difficoltà, poi superato: ?Ora sono serena, ma ho attraversato un momento di depressione. Ho avuto per un po' di mesi un rifiuto verso tutte le persone che amavo, anche nei confronti di mio marito. Non riuscivo a riprendere i rapporti di prima. Ero chiusa a riccio. Questa è stata la prima crisi in 13 anni di storia. Avevo assaporato per la prima volta la possibilità di non avere responsabilità. È stato talmente bravo che ha saputo aspettare e non ha premuto l?acceleratore?, diceva all?epoca la donna a proposito di quel momento difficile. I fan ovviamente sperano che come già avvenuto in precedenza anche questa volta la frattura tra Stefania e Simone possa essere superata, sebbene le parole della donna lasciano spazio a poche speranze.