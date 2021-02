A Bettarini cade la corona, bordata contro Selvaggia Lucarelli: "Tu di performance te ne intendi"

Che tra Stefano Bettarini e Selvaggia Lucarelli non scorra buon sangue è cosa ormai nota, ma da un po' di tempo regnava una calma apparente che faceva pensare a una tregua. Nient'affatto. Ad affilare di nuovo le armi è l'ex calciatore, tornato all'attacco su Instagram.

"Urge puntualizzare alcune cosine su una giornalista o presunta tale, a cui piace cavalcare l'onda mediatica che mi coinvolge - ha scritto ieri sera tra le storie - Eccoti, anche tu pronta a riempirti la bocca con Bettarini! Ti consiglierei di essere un po' meno poliedrica perché non ti riesce! Trovati qualcosa da fare, che sia opinionista, soubrette o giornalista e concentrati su quello. Step by step, inutile correre quando poi si rischia di cadere come spesso ti accade". La ramanzina di Bettarini è lunga: "Ricordati che il sottoscritto, ha lavorato sempre per gradi, prima col calcio e poi con la televisione, arrivando sempre ai vertici che si era prefisso. Comincerei quindi con un esame introspettivo e solo dopo averne tratto vantaggio andrei oltre, perché ad ora, i tuoi eventuali meriti, cosa tu faccia realmente nella vita non si è mica capito! Lo si deduce anche dalla tua aggressività nei confronti dell'universo femminile".

Fin qui 'tutto bene', ma Stefano Bettarini - si sa - non è nuovo alle cadute di stile ed eccola, infatti, dietro l'angolo: "I tuoi interventi, i tuoi giudizi segnano e per tanti motivi! Sì che tu di performance te ne intendi! Trova anche tu la tua identità, provaci! Credi in te stessa, ascolta questo mio consiglio spassionato... Anzi, prendi l'arte e mettila da parte! Buon vento... Anche se nel tuo caso parliamo più di brezza selvaggia, è troppo evidente".

La replica di Selvaggia Lucarelli

Sul cattivo gusto della battuta non c'è da discutere, ma Selvaggia Lucarelli non lascia correre e affonda il colpo: "Fa molta tenerezza questo ometto, ex calciatore finito nel calcioscommesse patteggiando con la giustizia sportiva 14 mesi di squalifica - ha replicato su Instagram - squalificato pure dai reality, eterno concorrente del nulla, collezionista di figure misere, volgare nei confronti di ex mogli ed ex amanti. Noto per commenti sessisti, si conferma ossessionato da due cose: le donne affermate e 'le performance' delle donne. Povero cucciolotto misogino e complessato. Ah: ha provato anche a farmi causa per quello che scrivo. Ha perso".

