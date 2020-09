Stefano De Martino a Napoli, decine di persone intorno a lui per una selfie ma senza mascherina

Stefano De Martino ha passato una serata nel cuore di Napoli, nello storico Rione Sanità, e la sua presenza non è passata inosservata.

Come mostrano delle foto pubblicate su un gruppo Facebook di residenti, il ballerino e showman napoletano è stato riconosciuto e attorniamo da decine di persone che lo hanno avvicinato per una foto ricordo.

Una circostanza in altri momenti normale e spensierata, ma che nell’attuale contesto fa sollevare più di un sopracciglio: infatti come mostrano le foto pubblicate la mascherina sembra essere considerata un "optional", come scrive NapoliToday mentre invece sarebbe opportuno indossarla quando si sta a distanza ravvicinata.