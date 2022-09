"Totti e Ilary separati in casa già da un anno", l'indiscrezione bomba

Non si arrestano i colpi di scena nella telenovela sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Dopo l?annuncio ufficiale un susseguirsi di indiscrezioni, recriminazioni e gossip intorno all?ex coppia più amata di Roma.

La rivelazione di Repubblica

L?ultima rivelazione bomba arriva dal quotidiano la Repubblica, secondo cui l?ex capitano e la conduttrice vivevano già da separati in casa da quasi un anno. Tutta colpa di alcuni messaggini proibiti arrivati sul cellulare della Blasi e scoperti da Francesco: ?Tra i due - è la ricostruzione - non andava bene da un bel po?, probabilmente a causa di alcuni messaggi trovati sul cellulare della conduttrice tv. Ma l?amore nei confronti dei tre figli ha spinto il Pupone e la moglie a provare ad andare avanti?, si legge sulla testata informata sui fatti da un insider vicino alla coppia. Nonostante le fratture nella relazione Ilary e Francesco provano ad andare avanti per amore dei tre figli, Christian, Chanel ed Isabel.

La ricostruzione

Tutto cambia ad agosto quando il calciatore ad una partita di padel conosce la 34enne Noemi Bocchi. La scintilla tra i due scocca, e la frequentazione si fa assidua tra settembre ed ottobre 2021, rivela l?insider de la Repubblica. Totti e Blasi continuano a vivere sotto lo stesso tetto ma ed intanto Francesco continua la relazione con la flower designer. Tanto che il 5 febbraio, allo stadio la Bocchi siede poche file dietro di lui. E non è l?unico avvistamento della coppia. Il resto è storia: la conduttrice va a ?Verissimo?, il salotto tv dell?amica Silvia Toffanin, per smentire la crisi.

E? poi la piccola Isabel, 6 anni, a consegnare alla mamma le prove del tradimento di Totti. La bambina, come rivelato da Chi, dice di aver conosciuto ?due nuovi amichetti?, i figli di Noemi. E? allora che Ilary assume un investigatore privato che le dà la certezza della relazione del marito con un?altra donna. A inizio luglio, attraverso due comunicati distinti, arriva l?annuncio ufficiale della separazione.

La battaglia legale

Intanto sta per avere inizio la battaglia legale, e anche questa volta non saranno esclusi colpi di scena. Totti ha assoldato infatti la celebre avvocata matrimonialista, Annamaria Bernardini de Pace, che pare si sia trasferita a Sabaudia dove l?atleta sta trascorrendo le vacanze, per mettere a punto una strategia anti-Ilary. Piano nel quale rientrerebbe anche il fatto che la coppia fosse effettivamente separata in casa da un anno, così da giustificare il tradimento dell?atleta.

Dall?altro lato del ring Alessandro Simeone, avvocato di Ilary, nonché ex pupillo della de Pace. Pare che l?avvocato della conduttrice giocherà invece la carta del marito fedifrago. Insomma una separazione che promette di tenere tutti col fiato sospeso.