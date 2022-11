Valentina Ferragni risponde alla paparazzata di Luca Vezil

Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati, qualche tempo fa di comune accordo. I due hanno scritto il medesimo comunicato sui social e da quel momento nessuno dei due è più tornato a parlare della loro storia. Fino a quanto Luca Vezil ad Halloween è stato paparazzato in intimità con una nuova ragazza. Dopo gossip e speculazioni la stessa Ferragni è intervenuta a commentare il nuovo flirt dell’ex fidanzato.

Le parole di Valentina Ferragni

Qualche giorno fa Luca è stato fotografato dal settimanale Chi mentre beveva un drink in strada insieme ad una misteriosa ragazza, che secondo il settimanale: “Pare frequentasse poco prima della rottura con l’influencer”. Delle voci intorno alla rottura della coppia aleggiavano, ma nessuno scoop aveva confermato tali indiscrezioni, la ragazza in queste foto però potrebbe essere una delle motivazioni che ha portato Luca e Valentina a lasciarsi.

La sorella di Chiara Ferragni proprio ieri sera ha voluto dire la sua sulle voci circolate nelle ultime ore. La ragazza su Instagram si è mostrata splendida, fasciata da un abito nero da gran sera. “Baby who cares?”, “Piccolo, chi se ne frega?”, scrive a corredo del video. Una didascalia e un’immagine piuttosto eloquenti, Valentina se ne infischia del gossip, la 30enne vuole ricominciare da sé e dal suo piccolo Pablo dopo la rottura.

Nessun nuovo amore in vista

Nel frattempo anche Luca Vezil è intervenuto a smentire la nuova liaison. “Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici, ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio giusto?”, ha spiegato il giovane.

Insomma niente nuovo amore in vista per lui. Nel frattempo si dice che anche la Ferragni junior si sia consolata. Sembrava che la 30enne avesse una storia con Alvaro De Juana, attore spagnolo e uno dei protagonisti nell’ultima stagione di Elite. Tra i due ci sono stati dei like “tattici” e qualche cuore scambiato tra i commenti, ciò nonostante la notizia è stata smentita dalla giovane.