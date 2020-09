Valentina Vignali accusa uno skipper: “Mi ha fotografata di nascosto”

Una vacanza segnata da uno spiacevole episodio per Valentina Vignali: la modella e cestista riminese, già concorrente del Grande Fratello, ha raccontato di essere stata fotografata in costume e in posizioni private dallo skipper della barca che aveva affittato per godersi un po’ di sole e mare in tranquillità a Lipari, in Sicilia. “Quello che è successo ieri non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre questa”, ha scritto l’influencer a corredo di una foto postata su Instagram dove, nelle stories, ha spiegato l’accaduto.

Secondo il suo racconto, durante la navigazione delle Eolie lo skipper avrebbe fatto a insaputa sua e delle amiche delle foto piuttosto intime: “Ci siamo accorte che aveva foto di sederi e, in particolar modo uno, con il costume nero, che sembrava quello di Ludovica”. Accortasi di quanto stava accadendo, quindi, la Vignali e l’amica hanno deciso di concludere la loro giornata in barca e di chiedere allo skipper di mostrare loro i contenuti del suo telefonino: “Lui ha tentennato, poi ci ha dato il telefono in mano, siamo entrate nella chat di Whatsapp dove c’era lo schifo: foto di parti intime, seno, sedere, primi piani ecc… Questa è una cosa schifosa, veramente irrispettosa verso una donna!”. La Vignali, che ha concluso il racconto spiegando di essere pronta a denunciare lo skipper, ha aggiunto che la brutta esperienza si è conclusa con lei che ha afferrato il telefonino dell'uomo per poi lanciarlo in mare.