Lite furiosa tra William e Harry: "Insulti e urla dopo il funerale di Filippo, ecco cos’è successo"

Lo scontro sarebbe avvenuto lontano dalle telecamere, decretando la definitiva rottura tra i due fratelli che a breve si incontreranno per l'inaugurazione della statua per Lady Diana

Che i rapporti tra William e Harry siano tesissimi è noto da quando le pesanti dichiarazioni del secondogenito di Carlo e Diana hanno fatto il giro del mondo. Uno spiraglio di riappacificazione è parso emergere all’orizzonte quando le telecamere hanno inquadrato i due fratelli vicini durante i funerali del principe Filippo, ma adesso si racconta di un retroscena che allontana la speranza di un autentico ritorno all’armonia famigliare.

William e Harry, infatti, avrebbero avuto una lite furiosa proprio durante le esequie del nonno, lontano dalle telecamere e dai fotografi. A raccontarlo è l'esperto reale Robert Lacey, secondo cui le tensioni accumulate nel corso del tempo avrebbero acceso una scintilla e scatenato i rancori reciproci. Lo scontro si sarebbe verificato appena tornati dalla cerimonia funebre: "Non appena sono entrati nel castello di Windsor hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose", ha raccontato Lacey riportando il racconto di un’amica di famiglia. L’immagine dei due fratelli che camminano fianco a fianco dopo la cerimonia, dunque, altro non sarebbe stato se non un gesto volto a far credere ai media che gli attriti fossero stati superati, dettaglio che, invece, sarebbe ben lontano dalla realtà.

L'inaugurazione della statua per Diana

Intanto si attende il 1° luglio per monitorare i rapporti dei membri della famiglia reale. Quel giorno, infatti, si inaugura la statua dedicata alla compianta Lady Diana, evento che avverrà nel giardino di Kensington Palace dove vive William con la sua famiglia, e che vedrà anche la presenza di Harry.

Carlo, intanto, è descritto come "addolorato e arrabbiato" per la lite scoppiata tra i due figli e pare che non parteciperà all'incontro di famiglia per l'inaugurazione della statua, decidendo persino di volare in Svezia per far sì che William e Harry "se la vedano tra di loro". I due fratelli, invece, dovrebbero incontrarsi, ma "sanno che gli occhi del mondo saranno tutti puntati su loro due", ha rivelato una fonte a loro vicina a Vanity Fair Usa, "dunque eviteranno di sollevare ulteriori polemiche". Intanto, chi conosce bene le dinamiche della famiglia sostiene che la frattura tra i due fratelli sia ormai definitiva: "Non sembra destinata a risolversi in tempi brevi", assicurano.