Aurora Ramazzotti, il vero nome del figlio svelato a quattro giorni dalla nascita

Con una storia Instagram Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti da poco diventato papà, ha svelato il vero nome del loro bambino. Il piccolo è nato in Svizzera, nella nota clinica privata dove nacque anche Aurora. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si trovava lì dalla 38esima settimana ed era sicura che avrebbe partorito poco dopo il suo arrivo, invece ha partorito "quattro giorni dopo". Il 30 marzo è stato un giorno speciale per tutta la famiglia e non sono mancati i post e le storie sui social che sono andati a celebrare la nascita del piccolo Cesare. Michelle e Eros sono stati vicini come potevano alla figlia anche se il cantautore si trova in tournée, la neo nonna invece ha già la cameretta pronta con tutto il necessario.

Al settimo cielo, ovviamente, anche Cerza che è stato vicino alla compagna, il video delle prime coccole ha fatto il giro del web, e proprio da Goffredo ci arriva un dettaglio che era stato tenuto 'segreto'. A quattro giorni dal parto è stato svelato il nome completo del piccolo: Cesare Augusto. Un nome importante che è stato scritto su una torta, probabilmente un omaggio ai neo genitori. Nella famiglia di Aurora i nomi sono tutti molto particolari, lei e le sorelle hanno tutte e tre un nome che richiama al cielo (Aurora, Celeste e Sole), ma anche per il loro fratello, il figlio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini, è stato scelto un nome composto: Gabrio Tullio.

La felicità dei neo genitori

Aurora, 26 anni, e Goffredo, 27, fanno coppia da oltre cinque anni: lui è originario di Roma e si occupa di marketing per professione. Nei mesi scorsi l'annuncio della gravidanza era arrivata attraverso un tenerissimo video dopo mesi di pettegolezzi, poi il gender reveal party, organizzato dall'amica Sara Daniele, figlia del cantante Pino. Aurora ha spiegato che per alcuni giorni sarà distante dai social perché vuole godersi questi primi giorni dedicandosi completamente a Cesare"Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo" ha scritto la neo mamma.

La coppia è stata sommersa di amore: i primi a commentare con gioia la nascita del bambino sono stati Michelle Hunziker, Tommaso Zorzi e Sara Daniele, entrambi grandi amici di Aurora.