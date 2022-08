Veronica Peparini rompe il silenzio dopo l'addio ad Amici

Si scaldano i motori per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, che con ogni probabilità andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre 2022. Un’edizione che parte con adii significativi al talent, quello di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, che verrà sostituita da Arisa. Proprio la speaker radiofonica era stata intervistata nei giorni scorsi dall’ex collega Lorella Cuccarini, riconfermata invece nello show per il terzo anno consecutivo, nel programma che conduce sul suo canale You Tube. Dopo la v è stata la volta dell’altra grande esclusa dal talent, Veronica Peparini.

Le parole su Amici

Anche la ballerina si è raccontata alla Cuccarini nel corso del format “Un caffè con”. Nonostante l’allontanamento dal programma la coreografa, come anche la Pettinelli, ha speso belle parole per “Amici”, asserendo: “Che valore attribuisco ad Amici nella mia crescita? Per me è stato un percorso importante. Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non lo possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale, così tante cose. Alla fine è stato come un rodaggio. Perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che tu puoi fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata. Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante. Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti”.

L’esperienza a Nemica Amatissima

Quello che non tutti sanno è che la Peparini aveva già lavorato con Lorella Cuccarini, in occasione di Nemica Amatissima. La Peparini, che fu assoldata come coreografa ha raccontato come è stato lavorare con le due celebri showgirl: “Sì mi ricordo del periodo a Nemica Amatissima. Diciamo che è stata un’esperienza breve, due puntata, ma era intensa. Per me era un sogno, perché nonostante avessi già fatto tante cose, io lì lavoravo con te e Heather Parisi. Due donne che hanno segnato la storia della danza e della televisione. Io da ragazza andavo a fare i casting e voi eravate già due star. Ricordo due personalità completamente diverse. Tu e Heather eravate proprio diversissime, ma vi siete messe in gioco. Di te stimo che non ti senti mai arrivata. Prima io e te non ci conoscevamo. Un’esperienza complessa, ma davvero bella”.