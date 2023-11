Veronica Peparini incinta a 52 anni grazie all'"aiutino". "Spiegalo bene", l'appello della dottoressa (madre di Deianira Marzano)

Non è trascorsa ancora una settimana da quando Veronica Peparini, ex insegnante di danza di Amici, ha rivelato di essere incinta di due gemelline. La maestra, 52 anni, e Andreas Muller, 27 anni, (ex vincitore del talent di Maria De Filippi) hanno lasciato Silvia Toffanin senza parole. La coppia, infatti, ha dato il lieto annuncio nello studio di Verissimo. Lì Peparini ha spiegato di essere riuscita a coronare questo sogno personale grazie ad un "aiutino". Di cosa si tratta? Questo è ciò che si è chiesta Carolina Sellitto, biologa specializzata in microbiologia e virologia, con master in fertilità e tecniche di I e II livello.

"Gentile signora Veronica Peparini, mi presento sono la dottoressa Sellitto, sono un'embriologa e cioè faccio incontrare l'ovocita con lo spermatozoo all'interno di un laboratorio per poter mettere in grado di avere bambini quelle coppie che hanno le più svariate difficoltà: dalla piccola alla grande", ha esordito. Poi ha detto: "Lei, come ha affermato, a 52 anni ci è riuscita e adesso è incinta di due gemelli. Ha parlato di 'aiutino' e allora vorrei che lei questo aiutino lo spiegasse bene a tutti coloro che mi seguono".

"La raggiungo ovunque, anche a Roma", l'appello

"Una cosa a lei voglio chiederla assolutamente, anche se vogliamo farla insieme, per me sarebbe un grande onore perché l'arte e la scienza da sempre sono state vincenti e la raggiungo ovunque, anche a Roma - ha continuato la dottoressa -. Ma lei, noi, dobbiamo raccontare veramente e per filo e per segno come e in che termini c'è stato questo aiutino. Quelli che per lei sembrano piccoli aiuti, sono stati dei passi da gigante che la scienza ha fatto. Diamo onore alla scienza e togliamo piccole paure psicologiche che questi pazienti hanno e che non sono famosi come lei. Ma mi creda, il desiderio è lo stesso. Se parliamo chiaro, veramente li aiutiamo e io sono certa che lei, da artista, è una cosa che sarà ben felice di fare".

Infine ha concluso: "Io le mando un grande abbraccio virtuale e spero veramente di vederla al più presto e di farci una serenissima chiacchierata su come, finalmente, lei ha dentro il suo grembo questi due gemellini. Io da embriologa la prima cosa che ho pensato è che si fosse sottoposta ad un bellissimo transfer. Allora, vogliamo dire un po' più nel profondo come sono andate veramente le cose? La scienza e l'arte non possono fare l'una a meno dell'altra. Lei lo sa". Al momento non è arrivata alcune replica (pubblica) da parte della diretta interessata. Il filmato, nel momento in cui si scrive, conta 1.3 milioni di visualizzazioni.