Perché Victoria Beckham è in guerra con la nuora Nicole Peltz

Si sa i rapporti tra nuora e suocera non sono mai idilliaci. Metti poi una celebrità internazionale a che fare con un’attrice figlia di un miliardario ed il disastro è assicurato. E’ quanto sta avvenendo tra Victoria Beckham e la sua nuova nuora, Nicole Peltz, come riferisce Page Six. La Peltz, 27 anni, lo scorso aprile ha spostato Brooklyn Beckham, 23 anni, primogenito di Victoria e David. Pare che ci fosse maretta tra suocera e nuora già prima delle nozze, rivela la testata di gossip.

Le nozze all’orgine

“Non si sopportano e non parlano”, ha riferito una fonte vicina alla famiglia a Page Six, aggiungendo: “La preparazione per il matrimonio è stata orrenda”. Pare che come in ogni famiglia la preparazione del grande giorno abbia originato degli screzi tra le donne. In particolare Nicole, figlia della ex-modella Claudia Heffner e del miliardario Nelson Peltz, non avrebbe gradito intromissioni della suocera nel uso grande giorno. “Non voleva che sua suocera prendesse parte alla pianificazione. La comunicazione è stata minima”, si legge sul magazine. Una freddezza che non ha scoraggiato la Posh Spice, 48 anni, che ha fatto il possibile per accogliere in maniera affettuosa la nuora in famiglia.

Rapporti freddi anche con Brooklyn

Tuttavia i rapporti con Nicole permangono tesi, mettendo alla prova anche il legame dei Beckham con il figlio maggiore. “Non si parlano molto negli ultimi mesi”, chiosa l’insider di Page Six. Pare che Victoria e David di ci siano rimasti male per la copertina dedicata dalla rivista britannica Tatler a Brooklyn e consorte, in cui Nicole è stata definita: “The New Mrs. Beckham”. Le fonti sospettano che Peltz sarebbe gelosa della mamma del marito, famosa in tutto il mondo. In particolare a far storcere il naso all’attrice è stata l’attenzione riservata alla spice girl a dalle riviste di gossip nel giorno del suo matrimonio. Giustamente la sposina avrebbe voluto avere tutti gli occhi puntati su di sé.