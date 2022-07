Il ritorno da "Spice Girl" di Victoria Beckham

Victoria Beckham ha rispolverato il suo passato da Spice Girl interpretando al karaoke durante una serata con gli amici il celebre successo della band inglese “Stop". La clip dell’interpretazione è stata condivisa dal marito David Beckham, 47 anni, “Serata al karaoke con l'unica e unica Spice Posh Victoria Beckham”, ha scritto l’ex calciatore a corredo del video taggando anche l’account ufficiale della band. Nel contenuto è possibile vedere Victoria, 48 anni, splendida in un abito nero, mentre canta il brano del 1997. Oltre a ricordare alla perfezione il singolo, la Posh dimostra di rammentare anche la scenografia abbinata. La signora Beckham si scatena sulle note di “Stop”, e insieme a lei degli amici della coppia inglese presenti nel video.

Le vacanze dei Beckham

I Beckham stanno infatti trascorrendo le vacanze estive a bordo di uno yacht da 229 milioni di euro. Dalla Croazia alla Costa Amalfitana fino a Saint-Tropez, la famiglia Beckham e gli amici stanno attraccando eni luoghi più suggestivi del Sud Europa. Tra un tuffo ed un altro il gruppo si concede anche festose serate danzanti con tanto di karaoke, di cui Victoria sembra essere la regina indiscussa. “Solo per te David!! X,” ha scritto Victoria sotto il divertente video del marito che ha conquistato il pubblico.

La reunion delle Spice girls

Tra gli altri non sono mancati neppure commenti di celebrità, tra cui l’ex collega di Victria Mel C, che ha scritto: “E’ bello vederti avere un vantaggio sulle prove! “ Quello della cantante sembra a tutti gli effetti un invito all’ex collega. Victoria non si è infatti unita al gruppo durante il tour "Spice World" del 2019 a causa di precedenti impegni di lavoro. La Posh si è però rincongiunta alle compagne la scorsa estate in occasione del Gay Pride. Grazie al video di David si sono riaccese le speranze dei fan di poter tornare ad ammirare la spice Posh sul palco: “Ti vogliamo indietro ti amiamo così tanto!!! ", ha scritto un fan. Le fa eco un altro supporter: "Il tour mondiale della reunion delle Spice Girls 2023 per favore".