Per le vip in vacanza è tendenza no make-up

Complice un?estate rovente come non mai e la tendenza e l?hashtag #nomakeup che sta spopolando sui social, le celebrit nostrane stanno decidendo di mostrarsi senza trucchi e senza inganni. Tante le vip in vacanza nelle destinazioni più gettonate del bel paese che sfidando i paparazzi, sempre pronti a pizzicarle, scelgono piuttosto un look al naturale.

Chiara Ferragni

Non poteva non aderire alla tendenza del momento la regina delle influencer: Chiara Ferragni. Siamo abituata a vederla in grande spolvero con gli stupefacenti make-up firmati Manuele Mameli ed i capelli acconciati di tutto punto, ma questa estate l?imprenditrice digitale è decisa a stupire. Durante le vacanze estive in Grecia con gli amici Chiara si fa vedere in modalità acqua e sapone, con il volto pieno di lentiggini dopo l?esposizione al sole e i capelli mossi al naturale.

Miriam Leone

Fan della bellezza semplice anche Miriam Leone. L?attrice sta trascorrendo le vacanze estive nella sua terra natia, la Sicilia, scegliendo un look genuino. Il viso leggermente abbronzato, su cui spiccano gli splendidi occhi verdi dell?ex Miss Italia. La Leone ha anche voluto fare un post per celebrare la sua giornata senza trucco: ?No make-up del giorno. #accussì?, scrive Miriam a corredo di un suo selfie in bagno.

Chiara Nasti

Tra le supporter del no make-up c?è anche Chiara Nasti. L?influencer sta passando l?estate in dolce attesa. Durante il suo soggiorno ad Ischia la fidanzata di Zaccagni, tra uno scatto e un altro con il pancione in bella vista, si è fatta immortalare senza filtri. Chiara aggiunge alla foto l?emoticon di una bambina, in effettivamente vedendola struccata dimostra ancor meno dei suoi 24 anni.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker sta vivendo un?estate di passione a fianco del suo bel Giovanni. Durante le vacanze l?instancabile conduttrice non smette di lavorare, dedicandosi alle sponsorizzazioni della sua linea Goovi. Tra una reclame e l?altra la Hunziker non ha paura di mostrarsi senza trucco. Noi siamo soliti apprezzarla con gli splendidi make-up realizzati su di lei dall?amica Laura Barenghi, eppure Michelle è bellissima anche al naturale.

Belen Rodriguez

Anche l?iconica Belen Rodriguez d?estate rinuncia al make-up, ma l?effetto è sempre lo stesso: manda sempre tutti in visibilio. L?argentina sta trascorrendo l?estate con l?ex marito nonché nuovo compagno Stefano De Martino, il clan Rodriguez e i figli. Prima destinazione del gruppo, sempre compatto, Venezia e le sue isole.