5 Vip che fanno della vitiligine un punto di forza

Il 25 giugno di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della Vitiligine, malattia che causa la depigmentazione di alcune zone della pelle. La vitiligine colpisce dal 0,5 al 2% della popolazione mondiale e anche molti vip presentano questa condizione. Da celebrit nazionali a quelle straniere in tanti hanno deciso di non occultare la malattia, facendone piuttosto un punto di forza. Scopriamo chi sono.

Mercedesz Henger

Durante l?Isola dei Famosi i telespettatori hanno notato una strana chiazza rosa intorno all?occhio di Mercedesz Henger, un dettaglio mai emerso sinora. L?influencer ha ammesso di soffrire di vitiligine, ma di coprire di solito la discrepanza cromatica con il fondotinta. Dopo la conclusione del reality la ragazza, ormai uscita alla scoperto, non ha più avuto timore di mostrare la sua particolarità.

Kasia Smutniak

Nel 2019 Kasia Smutniak, aveva fatto outing dichiarando di avere la vitiligne. L?attrice e modella ha mostrato su Instagram ?la vera sé?, con le mani, i gomiti e i piedi coperti dalla classica depigmentazione della pelle. La compagna di Taricone ha deciso di sensibilizzare intorno a questo tema creando un apposito filtro Instagram che riproduce la vitiligine, rendendola quanto più ?normale? possibile, estendendo quindi a tutti la possibilità di vedersi ?diversi?.

Luca Onestini

Lo scorso anno in occasione della giornata mondiale della Vitiligine, anche Luca Onestini ha deciso di uscire alla scoperto attraverso un post Instagram: ?Non c?è nulla da nascondere, siamo variopinti come i cieli più belli e ci amiamo così?, ha scritto l?ex-gieffino dedicando un post sui social a chi come lui soffre di vitiligine. Il ragazzo ha raccontato che da bambino questa condizione l'aveva portato ad essere vittima di prese in giro da parte dei compagni, ma oggi finalmente la vive con serenità e invita quanti come lui a non nascondersi.

Mara Maionchi

Anche Mara Maionchi, reduce dal successo di ?Quelle brave ragazze? ha raccontato durante un?intervista a Dipiù di avere la vitiligine. ?Ho la vitiligine, una malattia che mi provoca delle macchie chiare su quasi tutto il corpo?, aveva rivelato la discografica che ha scoperto la malattia cronica all?età di 25 anni: ?Una mattina come tante, lavandomi il viso, di fronte allo specchio, notai di avere una piccola macchia sul collo?. Mara, con il suo peculiare humor e temperamento, non ha mai vissuto la condizione come un problema,

Luca Marin

Tra gli uomini dello spettacolo con la vitiligine c?è anche Luca Marin, nuotatore nonché ex di Federica Pellegrini. L?atleta ha scoperto di avere la malattia ad 11 anni, tuttavia inizialmente non è stato facile per lui come rivelato a Ok-Salute: ?I primi anni non facevo troppo caso alla vitiligine, poi, verso i 17, ho cominciato a sentirmi a disagio. Lo ammetto, sono vanitoso e tengo al mio aspetto. In quel periodo alcuni miei amici hanno iniziato a chiamarmi dalmata, come i cani della Carica dei 101. Così non ci ho pensato due volte e mi sono deciso a tingermi quella macchia di capelli bianchi sulla tempia destra. Non che le ragazze mancassero o che qualcuna mi abbia mai messo in imbarazzo. Il bisogno di sentirmi uguale agli altri nasceva dentro di me?. Nonostante le difficoltà iniziali Marin ha poi accettato la sua condizione arrivando a convivere con essa, tanto che oggi dice non tinge nemmeno più i capelli.