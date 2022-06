Alice Campello e la tenera dedica a Morata per i 5 anni di matrimonio: "Ti amo ogni giorno di più"

Alice Campello e Alvaro Morata festeggiano oggi cinque anni di matrimonio e sono volati a Venezia per celebrare questa tappa importante del loro percorso di vita insieme. Proprio il 17 giugno del 2017 i due si erano sposati nella città lagunare, sugellando la loro unione nella chiesa del Redentore sull'isola della Giudecca. Oggi, Alice e Alvaro, sono tornati a Venezia, nella stessa chiesa per battezzare i loro tre bimbi nello stesso giorno in cui si sono detti "sì".

L'influencer mestrina, inoltre, ha scelto di fare una dedica speciale a suo marito in occasione dell'anniversario di nozze e gli ha rivolto dolcissime parole d'amore che hanno intenerito tutti.

"5 anni di matrimonio e ti amo ogni giorno di più" ha scritto la Campello sul suo profilo Instagram taggando il marito e sono stati tanti i vip a commentare il post con numerosi cuoricini tra cui Chiara Ferragni e lo stesso marito che ha risposto alla dedica con un "ti amo follemente amore".

E questa sera sono tutt attesi all'esclusivo party all'Isola delle Rose.